Pudr a kávu do letadla jen v omezeném množství? Britové zřejmě přitvrdí v kontrolách

O návrhu, který v současné době britská vláda zvažuje, informoval The Times. Pokud by opatření začalo platit, pasažéři by museli prášky podrobit stejné bezpečnostní kontrole jako tekutiny, gely nebo aerosoly.

Podle deníku Independent je možné, že se kvůli přísnějším bezpečnostním opatřením odbavování pasažérů prodlouží.

Podobné omezení už platí ve Spojených státech a v Austrálii. Ta jej zavedla na konci června. Země zpřísňují bezpečnostní opatření na letištích poté, co se loni v létě podařilo odhalit plánovaný bombový útok na letadlo Etihad Airways.

Už několik let platí přísná pravidla pro nápoje, spreje či gely. Cestující je mohou v příručních zavazadlech převážet pouze za zvláštních podmínek a v omezeném množství. Při bezpečnostní kontrole je lidé musí předložit mimo zavazadlo a skladovat v uzavíratelném plastovém sáčku.

Na palubě letadla je automaticky zakázáno přepravovat střelné zbraně, ostré předměty, pracovní nářadí nebo také výbušniny a zápalné látky. Zákaz se vztahuje i na žiletky, struny nebo na hračky napodobující zbraně.