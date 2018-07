Vdově po čínském nobelistovi úřady povolily emigraci do Německa. V domácím vězení strávila osm let

Úřady básnířce nařídily domácí izolaci poté, co její vězněný manžel obdržel Nobelovu cenu za mír. Čínskou metropoli nyní opustila na palubě letadla finské letecké společnosti, sdělila tisková agentura DPA s odvoláním na jejího bratra.

Liou Siao-po sepsal petici žádající ukončení vlády jedné strany v Číně. Za to byl v roce 2009 odsouzen k jedenáctiletému odnětí svobody za podvracení státu. Loni v červenci zemřel na rakovinu poté, co nezískal povolení léčit se v zahraničí. Urna s jeho popelem byla vhozena do moře – podle čínských úřadů na přání rodiny.

Ze světa opakovaně zaznívaly výzvy k propuštění vdovy po Liou Siao-poovi. Letos v květnu se na internetu objevily videonahrávky, na kterých řada známých osobností recitovala úryvky z jejích básní. Mimo jiné nositel Nobelovy ceny za literaturu v roce 2003 John Maxwell Coetzee, básnířka Rita Doveová, spisovatelé Paul Auster, Khaled Hosseini a Ma Jian se tak připojili ke kampani pořádané organizací Amnesty International a americkým PEN klubem.