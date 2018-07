Číňané kupují zámky s vinicemi v Bordeaux. Chtějí žít jako Francouzi

Hugo Tian je rodilý Číňan, který do země galského kohouta přišel jako student před třiceti lety. Loni si splnil sen a s jedním společníkem koupil krásný zámek Fauchey s vinicí na jižním svahu. Zná víno jako málokdo, na hroznech i listech pozná choroby, které jeho vinici napadly. Patří do nejstaršího vinařského klubu ve Francii a už se těší, jak zlepší kvalitu zdejšího vína.

„Abychom to dokázali, začneme hrozny sklízet ručně. A taky budeme stáčet do sudů. Zatím máme jen tyhle tři, jsou to první vlaštovky,“ vysvětluje finančník a spolumajitel zámku Fauchey Hugo Tian.

Na Hugovi je vidět, že práci s vínem miluje, mezi čínskými investory je ovšem spíš výjimkou. Pro většinu z nich je nákup vinice především dobrý obchod a způsob vlastní sebeprezentace a ukázka jejich bohatství. „Tohle si svou hodnotu udrží vždycky, takže je to stabilní, solidní a zajištěná investice,“ říká Tian o svém zámku s vinicí.