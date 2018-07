Levicový prezident v Mexiku? Venezuelský scénář hrozí každé zemi Latinské Ameriky, říká expert

Obrador slibuje radikální transformaci země, mnozí se ale obávají venezuelského scénáře. Tato latinskoamerická země se totiž v posledních letech potýká se značnou ekonomickou krizí - Venezuelanům chybí základní potraviny, léky či hygienické potřeby.

„Venezuela byla výkladní skříň demokracie a víme, kam to za dvacet let dospělo. Před volbami se objevovaly připomínky, že udržoval s Chávezem korektní vztahy. U Madura to je podstatně chladnější,“ okomentoval vzájemné vztahy iberoamerikanista. Podobná hrozba se vznáší nejen nad Mexikem, ale nad každou zemí Latinské Ameriky, obává se přitom Opatrný.

Velké plány, konkrétní řešení ale žádná

Obrador chce vymýtit korupci a omezit násilí. „On žádná řešení nenabízí, problémy pojmenoval a díky tomu také ty volby vyhrál. Mluví o tom už patnáct let a patnáct let má pravdu. Nikdo neví, jaká řešení nabízí, protože je nenabídl,“ zdůraznil Opatrný.

Třeba problém s drogami podle něj mohou vyřešit jen Spojené státy, a to tím, že přestanou být největším trhem. „Dokud tento trh bude existovat, tak bude existovat nabídka. To je zákon kapitalistické společnosti,“ podotkl odborník.

Obrador získal voliče i slibem příspěvků a sociálních programů široké vrstvě obyvatel, která žije v chudobě. Opatrný se ale obává, že je nebude mít z čeho financovat.