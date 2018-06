Spojené státy přestaly rozdělovat rodiny imigrantů. Úřady ale situaci nezvládají

Americký federální soud rozhodl, že rozdělené rodiny migrantů se musí sloučit do třiceti dnů. U dětí do pěti let je lhůta ještě kratší. Úřady ale přiznávají, že pro opětovné slučování rodin neměly předem připravený postup. Proces proto naráží na řadu nedostatků a překážek a slučování rodin se jen protahuje.