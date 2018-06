Španělsko poprvé soudí lékaře ve skandálu kradení dětí opozičníků za Frankovy diktatury

Před budovou soudu se shromáždily desítky aktivistů ve žlutých trikách, kteří skandovali: „Chceme spravedlnost!“ Žádají otevření dalších případů, k nimž během pravicové diktatury v letech 1939 až 1975 došlo. Představitelé režimu podle nich odebírali děti „nevyhovujícím“ matkám, tedy osobám komunistického či levicového přesvědčení, a dávali je do prorežimních rodin.

Účastníci kampaně tvrdí, že praktika přetrvávala až do 80. let minulého století, tedy i po Frankově smrti v roce 1975. Má se zato, že od 50. let se do prodeje novorozenců k adopci zapojily organizované zločinecké organizace.