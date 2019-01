Mrazivé počasí v Evropě zabilo nejméně 45 lidí

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) před třemi dny vyzval k urychlenému přesunu běženců z řeckých ostrovů v Egejském moři do kontinentální části země či do jiných států Evropské unie. Zdůvodnil to právě obavami o zdraví a život migrantů kvůli příchodu mrazů.

Pracovníci humanitárních organizací se snaží pomoci tím, že instalují v uprchlických zařízeních na řeckých ostrovech elektrická topení a distribuují další teplé přikrývky a spacáky.

Na několika řeckých ostrovech v Egejském moři se tísní podle UNHCR na 15 tisíc lidí, kapacita uprchlických zařízení na nich je přitom jen zhruba poloviční. V celém Řecku je nyní asi 63 tisíc migrantů, kteří v zemi uvázli poté, co státy na takzvané balkánské trase uzavřely loni na jaře své hranice.

Přeplněnost zařízení vede k růstu napětí a střetům mezi migranty. K nervozitě přispívá i pomalé vyřizování žádostí o azyl, na něž Řecko nemá dost úředníků. Země EU slíbily Aténám pomoc s registracemi i převzetí tisíců migrantů, zatím bylo ale podle Edwardse přemístěno do jiných zemí Unie jen asi dvanáct procent lidí.