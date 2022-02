Policie zatím vyšetřuje požár v Mladé Boleslavi jako ohrožení z nedbalosti. Škoda přesáhla miliardu

Kriminalisté nyní vyhodnocují všechny dostupné kamerové záznamy, vyslýchají svědky i zástupce poškozených firem. Podle policejní mluvčí Barbory Schneeweissové je možné, že na základě nových informací případ ještě překvalifikují. „Kdybychom zjistili, že to nebylo nedbalostní jednání nebo závada, a měli bychom podezření na konkrétní osobu, která mohla požár úmyslně způsobit, tak už by to samozřejmě nebylo obecné ohrožení z nedbalosti, ale obecné ohrožení,“ avizuje mluvčí.

Oheň zasáhl průmyslové prostory poblíž nádraží, nejvíc dvě výrobní a skladovací haly, které využívá firma Grupo Antolin Turnov. Společnost vyrábí interiérové díly pro automobilový průmysl, specializuje se na vstřikování plastů a montáž interiérových dílů aut. V halách byly podle policie plastové součásti aut a linky na jejich výrobu.

Požár zasáhl více firem, mezi nimi i dodavatele Škody Auto

Kamila Andrlová z Grupo Antolin Turnov v pondělí odmítla poskytnout jakékoliv vyjádření. „Jsme plně k dispozici vyšetřovacímu týmu, ale víc nechceme sdělovat,“ dodala. Podle úterní Mladé fronty DNES požár zničil výrobní linky pro Škodu Octavii, Volkswagen Arteon a ještě další značku, zachránit se podařilo linku pro Audi TT.

Mluvčí automobilky Škoda Auto Martina Špittová v pondělí potvrdila, že požár zasáhl jednoho z dodavatelů firmy. „Aktuálně prověřujeme rozsah dopadu této události do objemu výroby vozů,“ dodala Špittová.