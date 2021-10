Mizí poslední části železničního mostu přes Labe v Čelákovicích. Převáží je speciální ponton

Most je více než 120 let starý, nahradil ho nový most, který v místě již stojí. „Ponton se umí ponořit pod vodu zatopením, nabere konstrukci tím, že se voda vyčerpá, pomocí lan a lanového posunu se přesune na břeh, kde ho uloží na podpěry,“ řekl Toman. Na břehu se následně most během několika dní rozřeže.

Automatický pontonový systém je patentem České lodní dopravy, na světě je unikátní. Skládá se z řady komor s čerpadly, jejich zaplnění ovládá speciální software. Ponton se na místo určení dopravuje kamionem, je snadno rozložitelný a může se postavit do libovolné podoby, aby odpovídal potřebě. Každá část pontonu unese 34 tun. Při pátečním přesunu je využito osm částí, které unesou zhruba 230 tun těžkou mostní konstrukci.