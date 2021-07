Na D1 u Studeného vznikla nová odpočívka. Častý odpor místních brzdí stavbu dalších

Další nové odpočívky mají následovat

Na konci příštího roku chce ŘSD otevřít odpočívku Dolní Roveň na dálnici D35 v úseku Časy-Ostrov a zároveň se dokončuje výběrové řízení na výstavbu odpočívky Chotýčany na dálnici D3 poblíž Českých Budějovic.

V Německu nebo Rakousku jsou podle Mátla podobně vybavená místa velmi populární a mají vznikat i v Česku. Například na dálnici D35 v úseku Opatovice–Časy se to ale nepodařilo. „U obce Borek vznikl proti odpočívce obrovský odpor, který jsme nedokázali zlomit. Říkali, že to bude pro obec nebezpečné, světelný smog, kriminalita a tak dále. Snažíme se vyvrátit historické předsudky lidí, že to něco takového přináší,“ uvedl Mátl.