Do Prahy zamíří čistější voda. Úpravna vody Želivka prošla modernizací

Podle ředitele společnosti Želivská provozní Josefa Parkána se nová hala stavěla od října 2018 do letošního ledna a nyní již voda plně prochází přes granulované aktivní uhlí.

Také hlavní inženýr projektu Ladislav Sommer uvedl, že cílem úprav bylo hlavně odstranit ze surové vody látky, jež v minulosti nebyly sledované a vyhodnocované, přitom v pitné vodě nemají co dělat.

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) jde o unikátní technologii na zlepšení kvality vody pro 1,3 milionu lidí, a to i v evropském srovnání. Poukázal na to, že se cílí i na mikroplasty, farmaka nebo pesticidy, které je nyní možné díky aktivnímu uhlí z vody odstranit. Dosud úpravna využívala pískové filtry, dezinfekci ozonem a úpravu vápenným hydrátem a plynným chlorem.

Vodárenská nádrž Švihov na Želivce zásobuje pitnou vodou nejen Prahu, ale i další regiony a podle Brabce její potenciál není stále vyčerpán. Rezerva je podle něj značná, připojit by se na tento zdroj mohly ještě stovky tisíc lidí. „Je tady prostor pro další rozšíření,“ řekl Brabec.

Zařízení vstoupilo do provozu v roce 1972. Voda je do úpravny dodávána z vodárenské nádrže Švihov a z ní pokračuje do vodojemu v Jesenici. Vodu z Želivky kromě Prahy odebírají i Středočeši a lidé na Vysočině. Praha pak získává část vody také z vodního zdroje Káraný.