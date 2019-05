Eurovolby v Itálii vyhrála protiimigrační Liga

Vyplní-li se odhady, krajně pravicová Liga si v přízni Italů výrazně polepší od loňských parlamentních voleb, v nichž jí hlas dalo 17 procent voličů. Před pěti lety získala ve volbách do EP 6,2 procenta hlasů. Ještě před měsícem jí naproti tomu průzkumy přisuzovaly 37 procent hlasů. Na poklesu se zřejmě podepsal korupční skandál ministerského náměstka z řad Ligy.

Protestní M5S vedení Luigim di Maiem v loňských parlamentních volbách získalo 32 procent hlasů a v eurovolbách v roce 2014 přes 21 procent hlasů.

Jeho propad by podle některých předních členů Ligy měl vést k tomu, že by se dosud rovnocenné kompetence obou stran měly vychýlit ve prospěch úspěšnějšího partnera. Sám Salvini však novinářům řekl, že by měla vláda fungovat beze změn. „Co se mě týče, nic by se na národní úrovni měnit nemělo,“ sdělil s tím, že Liga nebude požadovat žádné nové vládní posty.

Opoziční Demokratická strana před pěti lety evropské volby v Itálii vyhrála se ziskem 40,8 procenta hlasů. V loňských parlamentních volbách jí hlas dalo 18,7 procent voličů.