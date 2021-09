Švýc. dem. k tématu Covid-19

Hnutí Švýcarská demokracie požaduje: Sestavení vyvážených odborných komisí a zpracování objektivních odborných informací. Zjistit objektivní rizika očkování s důrazem na plodnost, možného vlivu na stabilitu genetické informace, rozvoj onkologických onemocnění, autoimunitních onemocnění atp. Odmítnutí plošného očkování populace experimentálními látkami, a to zejména u dětí a jedinců v reprodukčním věku. Uvolnění všech restriktivních opatření dle příkladu UK a Skandinávie a normální vystavení běžné populace kontaktům běžného života. Zastavení programu testování dětí ve školách, zastavení diskriminace netestovaných dětí a normální návrat dětí do škol. Zrušení testování zdravých jedinců (WHO k 1. 1. 2022 nedoporučuje testování současnými testy). Zhodnocení zdravotního stavu všech očkovaných před a po očkování. Podporu zvyšování imunity a účinnou léčbu.

Co nám to přinese: Zdravý vstup našich dětí do škol a jejich zdravý vývoj. Zhodnocení vlivu očkovacích látek proti covid-19 u populace a reálných nežádoucích účinků, kterých se běžně hlásí pouze minoritní proporce. Postup dle zásad medicíny založené na důkazech. Předběžná opatrnost před experimentální vakcínami. Zdravý způsob života.