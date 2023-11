V nemocnici ústí tunel teroristů? Humanitární pracovníci neziskovek se podle Foltýna nemusí k informaci dostat

Když teroristé používají civilisty jako štít, je to pro vojáky či policisty nejsložitější situace, jaká může nastat, řekl v Událostech, komentářích bezpečnostní analytik Otakar Foltýn. „Je to prasárna, já to neumím pojmenovat jinak,“ prohlásila členka sněmovního zahraničního výboru Eva Decroix (ODS). Debata se věnovala bojům mezi izraelskými vojáky a teroristickým hnutím Hamás v Pásmu Gazy, kam teroristé začátkem října odvlekli přes dvě stě osob z Izraele. O většině z nich nejsou přes šest týdnů žádné zprávy.