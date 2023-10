Věřit vlastním očím je riskantní. Sítě po výbuchu v Gaze zaplavily falešné fotky a videa

Sítě zaplavily desítky fotografií a videí, které z útoku na nemocnici viní obě strany. Potvrdit, která z nich jsou skutečná a která naopak mají uživatele zmanipulovat, je velmi složité – a to i pro experty, kteří se dezinformacím věnují. Moderní technologie totiž úpravu fotografií výrazně zjednodušily.

„Je velmi těžké poznat, že nějaké video je manipulované nebo obrázek nějakým způsobem upravený,“ říká analytik STEM Nikola Horejš. „Mělo by mě upozornit, že třeba existuje jenom jedna verze. Je také velmi důležité se podívat, z jakého zdroje to pochází, co ten zdroj jiného zveřejňuje.“