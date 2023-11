Ситуація в Луганській області на сході України

Situace v Luhanské oblasti na východě Ukrajiny

Ruská armáda se snaží prorazit z východoukrajinské Luhanské oblasti do oblasti Charkovské. České televizi to potvrdil náčelník ukrajinské vojenské správy Luhanské oblasti Artem Lysohor. Ukrajinské síly podle Lysohora ruským vojskům vzdorují a snaží se o protiofenzivu, ale narážejí na ruskou leteckou převahu. V současné době je obsazeno zhruba 90 procent Luhanské oblasti. Náčelník vojenské správy to řekl redaktorce Julii Netidovové.