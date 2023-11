Адміністрація Куп'янська: в місті лишається ще понад 5 тисяч людей

Správa Kupjansku: ve městě je stále přes pět tisíc lidí

Ve městě Kupjansk a jeho okolí i přes nařízenou evakuaci zůstává stále 35 dětí. Tři děti přímo z Kupjansku čeká evakuace do konce tohoto týdne. České televizi to řekl vedoucí vojenské správy města Andrij Besedin. V samotném Kupjansku je podle něj stále pět a půl tisíce lidí. Město na východě Charkovské oblasti se přitom nachází osm kilometrů od fronty a patří mezi hlavní cíle ruského ostřelování. Besedin to řekl redaktorce Viktorii Cerkunykové.