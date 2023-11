Podpora žen a mladých z okupovaných území Ukrajiny

Mladí lidé, kteří zůstali na okupovaných ukrajinských územích, potřebují kromě psychické podpory také poradenství. České televizi to řekla vedoucí neziskové organizace Rada žen Doněcké oblasti Anžela Petachová. Nejčastěji se mladí ptají na to, jak odejít z okupovaného města a jak zahájit, nebo naopak ukončit podnikání. Pechatová to řekla redaktorce Vitaliji Tokarčukové.