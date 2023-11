Ситуація в окупованому Росією портовому місті Маріуполь

Situace v Rusy okupovaném přístavu Mariupol

V Rusy okupovaném přístavu Mariupol dál umírá až 400 obyvatel za týden. Na vrcholu covidu to bylo do 150 osob týdně při původním počtu půl milionu obyvatel. České televizi to řekl poradce ukrajinského starosty Mariupolu Petro Andrjuščenko. Okupační správa podle něj tento týden využila kouřovou clonu pro zakrytí velké ruské lodi. Menší lodě do přístavu také dál dovážejí betonové panely využívané na výstavbu opevnění. Andrjuščenko to řekl redaktorce Julii Netidovové.