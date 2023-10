У Вовчанську на Харківщині частішають обстріли

Vovčansk v Charkovské oblasti čelí častějšímu ostřelování

Ruské ostřelování města Vovčansk, které se nachází přímo u hranic s Ruskem v ukrajinské Charkovské oblasti, zintenzivnilo. České televizi to řekl vedoucí vojenské správy města Tamaz Hambarašvili. Ve Vočansku zůstaly čtyři tisíce z původních 18 tisíc obyvatel. A lidé z města dál odjíždějí kvůli poškozeným obydlím, která by nestihli do zimy opravit. Ve městě také častěji nefunguje elektřina. Hambarašvili o tom hovořil s redaktorkou Viktorií Cerkunykovou.