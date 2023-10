Pohyb na ukrajinských kolejích a kuchyňský vlak

Zkušenosti s ruskými útoky na energetickou infrastrukturu Ukrajiny z minulé zimy přivedly vedení ukrajinské železnice k zavedení takzvaného kuchyňského vlaku. Ten má být schopný po kolejích dovézt až 10 tisíc teplých jídel za den do míst, která by se ocitla bez elektřiny. Spolupracovnici České televize Vitaliji Tokarčukové to řekla mluvčí železnic pro osobní dopravu Anastasija Zolotarjovová.