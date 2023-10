Позов України проти Росії у Гаазі

Žaloba Ukrajiny na Rusko u soudu v Haagu

Na konci září skončilo u Mezinárodního soudního dvora v Haagu posuzování kompetencí soudu k projednávání žaloby Ukrajiny na Rusko. Moskva podle Kyjeva zneužívá mezinárodní právo tvrzením, že invaze byla ospravedlnitelná, protože měla zabránit údajné genocidě na východě Ukrajiny. Podle Ruska by se kauzou dvůr neměl vůbec zabývat. Ukrajina ale vyzvala soudce k zamítnutí jeho námitek. Ukrajinská právnička Kateryna Raševská očekává apolitické rozhodnutí, které by umožnilo posouzení otázek odškodnění. Řekla to spolupracovnici České televize Vitaliji Tokarčukové.