Всесвітній день прибирання в Україні

Celosvětový úklidový den na Ukrajině

16. září je Celosvětovým úklidovým dnem. Uklízí i dobrovolníci na Ukrajině, kde platí zákaz shromažďování. Organizátoři z hnutí pro mládež Let's do it, Ukraine! nemohou zveřejňovat místa setkání a rozdělili úklid do několika různých termínů. Očekávají vyšší počet dobrovolníků než minulý rok. Před rokem uklízelo 119 tisíc Ukrajinců. Spolupracovnici České televize Vitaliji Tokarčukové to řekla předsedkyně hnutí Julia Marchelová.