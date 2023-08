Psychické potíže Ukrajinců z války

Na Ukrajině stoupl počet lidí, kteří potřebují pomoc psychologů. Spolupracovnici České televize Julii Netidovové to řekla Olha Judinová z organizace UA Mental Help. Počet lidí, kteří letos do srpna vyhledali pomoc jejích odborníků, je oproti celému loňskému roku více než dvojnásobný. Lidé přicházejí s apatickými stavy, se záchvaty paniky, úzkostmi a poruchami spánku.