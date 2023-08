Український контрнаступ у Запорізькій області

Ukrajinská protiofenziva v Záporožské oblasti

Druhá linie ruské obrany v Záporožské oblasti na jihu Ukrajiny by mohla být slabší než ta první. Ve středu to uvedl americký Institut pro studium války. Ukrajinská armáda v oblasti hlásí úspěšnou protiofenzivu. V úterý ohlásila postup u obce Robotyne, a tím se její vojáci přiblížili ke strategicky důležitým městům Tokmak a Melitopol. Spolupracovnici České televize Viktorii Cerkunykové to řekl člen Rady Záporožské oblasti Askad Ašurbekov.