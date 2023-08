Продовження українського контрнаступу

Pokračování ukrajinské protiofenzivy

Ukrajina očekává, že od Nizozemska a Dánska získá více než 60 stíhacích letounů F-16. Spolupracovnici České televize Julii Netidovové to řekl poradce vedoucího kanceláře prezidenta Ukrajiny Mychajlo Podoljak. Toto množství by podle něj mělo stačit na odpor proti ruskému letectvu a ruským balistickým raketám. Ruský velvyslanec v Kodani reagoval na slib dodávek stíhaček vyjádřením, že jejich předání Ukrajině by mohlo vést k eskalaci konfliktu.