Дамські уніформи для жінок української армії

Dámské uniformy pro ženy v ukrajinské armádě

V ukrajinské armádě slouží podle amerického serveru The Daily Beast až 60 tisíc žen. Ty se často potýkají mimo jiné i se špatně padnoucími uniformami. Projekt Arm Women Now byl jedním z prvních, kdo se na Ukrajině zaměřil na výrobu dámských vojenských uniforem. Výsledky své práce už předal pěti tisícům vojaček sloužících na frontě. Spolupracovnici České televize Viktorii Cerkunykové to řekla zakladatelka iniciativy Iryna Nykoraková.