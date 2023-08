Україна: своєчасна поставка F-16 змінить хід війни

Ukrajina: Včasné dodání F-16 změní chod války

Včasné dodání stíhaček F-16 Ukrajině zcela změní chod války. Do té doby má Rusko ve vzduchu nejméně desetinásobnou převahu. Spolupracovnici České televize Vitaliji Tokarčukové to řekl mluvčí Velitelství vzdušných ozbrojených sil Ukrajiny Jurij Ihnat. Rozhodnutí darovat Ukrajině letouny F-16 oznámily o víkendu Nizozemsko a Dánsko. Moskva to odsoudila. Podle ruského velvyslance v Kodani může takový krok konflikt dále vystupňovat.