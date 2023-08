Депортація українських дітей до Росії та Білорусі

Deportace ukrajinských dětí do Ruska a Běloruska

Rusko dál pod různými záminkami odváží ukrajinské děti z okupovaných území. Nejen do Ruské federace, ale také do Běloruska. Podle údajů ukrajinských úřadů jen od letošního dubna odvezli Rusové z Ukrajiny čtyři tisíce dětí. Spolupracovnici České televize Vitaliji Tokarčukové to řekla ukrajinská ochránkyně lidských práv Kateryna Raševská. Přesný počet dětí odvezených do Ruska či Běloruska od začátku války ale ukrajinští ochránci lidských práv neznají. Jejich číslo je 35krát nižší než číslo uváděné ruskou zmocněnkyní pro práva dětí Marijí Lvovovou-Bělovovou.