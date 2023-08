Примусове прийняття російського громадянства в Луганській області

Nucené přijímání ruského občanství v Luhanské oblasti

Pokud si obyvatelé okupované části Luhanské oblasti do 1. září neobstarají ruský pas, hrozí jim deportace. Spolupracovnici České televize Julii Netidovové to řekl vedoucí vojenské správy Luhanské oblasti Artem Lysohor. Podle ukrajinských médií si musí ruský pas pořídit i děti starší čtrnácti let, jinak hrozí okupační úřady jejich rodičům zbavením rodičovských práv. Bez ruského pasu nelze na okupovaném území provádět žádné úřední ani finanční transakce.