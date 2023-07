Situace na poloostrově Krym

Ukrajina bude pokračovat v úderech na Ruskem okupovaný Krym a Krymský most. Ministr obrany Ukrajiny Oleksij Reznikov to řekl v rozhovoru pro americké CNN. Krym a zmíněný most jsou podle něj legitimními cíli Ozbrojených sil Ukrajiny. Totéž řekla v rozhovoru se spolupracovnicí České televize Julií Netidovovou stálá představitelka Ukrajiny v Autonomní republice Krym Tamila Taševová.