Фонд допомагає біженцям і розшукує депортованих дітей

Nadace pomáhá uprchlíkům a hledá deportované děti

Ukrajinská diplomacie vyzvala Mezinárodní trestní soud k vydání zatykače na šéfa běloruského Červeného kříže Dzmitryje Šaucova. Ten podle agentury AP oznámil, že se běloruská organizace podílí na odvážení dětí z Ruskem okupovaných ukrajinských území. Kvůli deportacím dětí z Ukrajiny do Ruska vydal soud už v březnu zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a tamní zmocněnkyni pro práva dětí Mariju Lvovovou Bělovovou. Ukrajina eviduje skoro 20 tisíc dětí deportovaných nebo odloučených od rodin. S jejich hledáním a návratem pomáhá také nadace Save Ukraine. Vrátila do vlasti už 127 dětí. Spolupracovnici České televize Julii Netidovové to řekl zakladatel nadace Mykola Kuleba.