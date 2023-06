Наслідки знищення Каховської ГЕС для Чорного моря

Dopady zničení Kachovky na Černé moře

Kancelář prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského považuje zničení Kachovské přehrady za největší katastrofu způsobenou člověkem v posledních desítkách let. Do Černého moře se dostalo 18,5 kilometrů krychlových biologicky a chemicky znečištěné vody. Spolupracovnici České televize Vitaliji Tokarčukové to řekl vedoucí oddělení průmyslových a environmentálních faktorů z Centra pro veřejné zdraví Ukrajiny Anatolij Operčuk.