Pomoc v zaplavených místech po zničení Kachovské přehrady



Po zničení Kachovské vodní elektrárny na řece Dněpr s evakuací civilistů pomáhala mimo jiné organizace Peace For The Future. Z Chersonské oblasti odvezla zhruba dva tisíce lidí a vybrala přes 200 tisíc hřiven na jídlo, oblečení i potřeby do domácnosti. Dobrovolnice Teťjana Romanenková hovořila o práci organizace se spolupracovnicí České televize Viktorií Cerkunykovou.