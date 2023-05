Ukrajina se od dosavadních akcí na území Ruska distancuje

Ukrajina není zapojena do útoku dronů na Moskvu ani do akcí v Bělgorodské oblasti. V rozhovoru se spolupracovnicí České televize Julií Netidovovou to řekl poradce vedoucího Kanceláře prezidenta Ukrajiny Mychajlo Podoljak. Poradce také předpokládá, že válka bude v budoucnu pokračovat i na území Ruska, nejen v pohraničí.