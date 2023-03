Ситуація навколо Сєвєродонецька Луганської області

Situace v okolí Severodoněcku v Luhanské oblasti

Ruské jednotky se v Luhanské oblasti stáhly, aby doplnily stavy pro novou ofenzivu. Počet dělostřeleckých útoků v oblasti ale narostl. V úterý to oznámil šéf regionální vojenské správy Serhij Hajdaj. Vojenskou techniku a vojáky převáží ruská armáda do okupovaných měst Popasna, Severodoněck a Kreminna. V rozhovoru se spolupracovnicí České televize Julií Netidovovou to řekl vedoucí vojenské správy Severodoněckého okresu Roman Vlasenko.