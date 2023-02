Запорізька атомна електростанція - російська військова база

Záporožská jaderná elektrárna energii nevyrábí, ale spotřebovává

Podle amerického veřejnoprávního rozhlasu NPR výrazně klesla hladina v Kachovské přehradě na jihu Ukrajiny. To by mimo jiné mohlo ohrozit i provoz Záporožské jaderné elektrárny. Rusy okupovaná elektrárna se podle vrchního ukrajinského inspektora pro jadernou energii a bezpečnost změnila z výrobce elektřiny na spotřebitele. Všech šest bloků stojí, ale na udržování bezpečnostních systémů je potřeba energie. Nutná je také kontrola a regulace již aktivního jaderného paliva. Oleh Korikov to řekl spolupracovnici České televize Julii Netidovové.