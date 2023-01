Волонтерство серед українців

Dobrovolnictví mezi Ukrajinci

Ruská invaze, která začala 24. února loňského roku, zvedla mezi Ukrajinci mimo jiné obrovskou vlnu zájmu o dobrovolnictví. Do Ukrajinské dobrovolnické služby se přihlásilo přes 250 tisíc nových dobrovolníků ve věku od 14 do 82 let. Pomáhají na deokupovaných územích, vojákům na frontě i ve městech, která ruská vojska okupují. Například v obsazeném Melitopolu. Spolupracovnici České televize Vitaliji Tokarčukové to řekla zakladatelka a vedoucí Ukrajinské dobrovolnické služby Anna Bondarenková.