Безпека Національної гвардії України

Zabezpečení Národní gardy Ukrajiny

Ofenziva ruské armády u východoukrajinského města Bachmut v Doněcké oblasti se zřejmě blíží ke svému vrcholu. Uvedl to Americký institut pro studium války. Usuzuje tak mimo jiné z toho, že Rusko posílá do útoků menší skupiny. Ukrajinská armáda v Bachmutu své pozice drží. Národní garda postupně přezbrojuje, má dostatek munice i vybavení na zimu. Spolupracovnici České televize Julii Netidovové to řekl brigádní generál, ředitel odboru logistiky Národní gardy Ukrajiny Olexandr Bilous.