План миру Президента України

Mírový plán ukrajinského prezidenta

Mírový plán ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského podle agentury Reuters zahrnuje mimo jiné obnovení bezpečnosti v okolí Záporožské jaderné elektrárny nebo zajištění potravinové bezpečnosti včetně vývozu ukrajinského obilí. Ukrajina by chtěla do února uspořádat mírový summit na půdě OSN. Summit by měl stanovit postup přijímání konkrétních kroků z mírového plánu ukrajinského prezidenta. Spolupracovnici České televize Julii Netidovové to řekl poradce vedoucího ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak.