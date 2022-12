Затримані жінки мали передати координати російським військовим

Zadržené ženy měly dávat souřadnice ruským vojákům

Ukrajinská tajná služba SBU zadržela tři ženy, které měly pomáhat ruským silám s cílením na ukrajinské vojáky, rozvody elektrické energie, školy, porodnice a další objekty. Ženy podle tajné služby shromažďovaly údaje o přesunech ukrajinských jednotek u Bachmutu v Doněcké oblasti a také poskytovaly souřadnice objektů energetické infrastruktury. Ženám ve věku 18, 38 a 38 let hrozí až deset let vězení. Spolupracovnici České televize Julii Netidovové to řekl generálmajor Bezpečnostní služby Ukrajiny v záloze Viktor Jahun.