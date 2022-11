Odhady vývoje války na Ukrajině

Druhá vlna částečné mobilizace v Rusku se dá čekat začátkem prosince a všeobecná mobilizace by mohla přijít v lednu po svátcích. Uvádí to ukrajinský vojenský expert Oleh Ždanov. To, že Rusko posílá na Ukrajinu i rakety se simulátory jaderných hlavic, podle něj znamená, že má Rusko velmi málo raket. Ždanov to řekl v rozhovoru se spolupracovnicí České televize Viktorií Cerkunykovou.