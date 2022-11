Život v deokupovaném ukrajinském Izjumu

Návrat válečných uprchlíků z ukrajinského Izjumu zpět do města starosta zatím nedoporučuje. Platí to alespoň pro obyvatele vícepatrových domů. Valerij Marčenko to řekl spolupracovnici České televize Viktorii Cerkunykové. Z 22 kotelen ve městě funguje jen osm. A z dvou set vícepatrových domů se podařilo přijpojit k vytápění jen sedmdesát. Ukrajinské síly vytlačily Rusy z Izjumu před více než dvěma měsíci.