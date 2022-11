Пошкоджена енергетична інфраструктура України

Poškozená energetická infrastruktura Ukrajiny

Ruské síly do značné míry vyčerpaly své zásoby vysoce přesných zbraní a velké ztráty utrpělo také letectvo. Proto by podle amerického Institutu pro studium války mohlo mít problém udržet dosavadní tempo koordinovaných útoků proti ukrajinské kritické infrastruktuře. Od 10. října poškodily ruské útoky 40 procent ukrajinské energetické soustavy. Energetická společnost DTEK má poškozených šest elektráren a na jejich obnovu bude potřebovat nejméně měsíc. Spolupracovnici České televize Viktorii Cerkunykové to řekl výkonný ředitel DTEK Dmytro Sacharuk.