Незважаючи на попередження місцевої влади люди повертаються на Донеччину

Přes varování místní správy se lidé vracejí do Doněcké oblasti

Doněcká oblast zůstává na Ukrajině jednou z nejvíce ostřelovaných. Asi nejtěžší boje svádí ukrajinská obrana s ruskými okupanty ve městě Bachmut. I přesto se někteří civilisté do oblasti vracejí. Odvahu jim podle místní správy dodalo obnovení dodávek plynu v některých obcích. Z více než jednoho milionu uprchlíků se do oblasti už zhruba 75 tisíc lidí vrátilo. Jen v pondělí si tam přitom ruské útoky vyžádaly sedm mrtvých a tři zraněné. Rozhovor spolupracovnici České televize Vitaliji Tokarčukové poskytla mluvčí regionální správy Doněcké oblasti Teťjána Ihnatčenková.