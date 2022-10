Діти-біженці з інтернатних установ Україні

Dětští uprchlíci z řad sirotků z Ukrajiny

Na jaře bylo jen z ukrajinské Oděsy odvezeno do zahraničí spolu s učiteli 700 dětí-sirotků z různých ústavních zařízení. Jsou mezi nimi i děti s duševním onemocněním. A přesto, že přišlo obrovské množství žádostí o adopce těchto dětí ve věku od dvou do sedmnácti let, v době stanného práva na Ukrajině to není možné. Vedoucí Dětské služby z městského rady v Oděse to vysvětlila spolupracovnici České televize Vitaliji Tokarčukové.