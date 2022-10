Росія завдала шкодиукраїнській енергосистемі

Rusko poškodilo Ukrajinskou soustavu energetiky

Rusko se od začátku masivního útoku na ukrajinskou kritickou infrastrukturu snaží způsobit takzvaný black out. Kvůli poškození desítek objektů přenosové soustavy elektřiny na západě Ukrajiny země v pondělí zastavila vývoz elektrické energie do zahraničí. Kyjev ji dodával do Moldavska, Rumunska, ale také do Polska a na Slovensko. O stavu energetické přenosové soustavy hovořil se spolupracovnicí České televize Julií Netidovovou ředitel Výzkumného energetického centra Ukrajiny Oleksandr Charčenko.