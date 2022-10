Rusko povolává proti Ukrajině i Krymské Tatary

Zhruba dva a půl tisíce Krymských Tatarů bylo už povoláno v rámci ruské částečné mobilizace. Krymští Tataři se snaží mobilizaci vyhnout. Nejméně patnáct set jich odešlo do Kazachstánu, nejméně tisíc do Gruzie. Spolupracovnici České televize Viktorii Cerkunykové to řekl vůdce Krymských Tatarů Mustafa Džamilev.