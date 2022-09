Обстріли українських атомних електростанцій

Ostřelované ukrajinské jaderné elektrárny

Ostřelování ve středu poškodilo kabely, které dodávají elektřinu do jednoho z šesti reaktorů Záporožské jaderné elektrárny. Dočasně tak blok napájely nouzové dieselové generátory. Uvedl to šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Grossi. Elektrárnu okupují ruské invazní síly. Terčem ruského ostřelování byla na začátku týdne i Jihoukrajinská jaderná elektrárna v Mykolajivské oblasti. Tam k zásadnímu poškození nedošlo, opravy škod ale potrvají zhruba měsíc. Spolupracovnici České televize Julii Netidovové to řekl generální ředitel elektrárny Ihor Polovyč.