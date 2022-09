Pohled poradce z Kanceláře prezidenta Ukrajiny

Ukrajinská vláda Rusku nemůže ustupovat, znamenalo by to prohru nejen Ukrajiny, ale také Evropy. Myslí si to poradce vedoucího Kanceláře prezidenta Ukrajiny Mychajlo Podoljak. Rusko podle něj využívá Záporožskou jadernou elektrárnu jako vojenskou i nástroj vydírání. S poradcem hovořila spolupracovnice České televize Julia Netidovová.